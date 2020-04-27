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В мире

17:22

Apple планирует отложить массовое производство новых iPhone – СМИ

технологии за рубежом

Фото: depositphotos/duha127

Американская компания Apple отложит запуск массового производства новых флагманских iPhone примерно на месяц. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

На 2020 год производитель запланировал выпуск четырех новых моделей популярного смартфона. Устройства будут поддерживать сети пятого поколения 5G, а также различаться по "начинке" и разрешению экрана.

Отсрочку с выходом новых моделей объясняют как мировым ослаблением спроса на телефоны, так и нарушением цепей поставок в Азии. Из-за мирового кризиса капитализация Apple снизилась на 3,6 процента.

Ранее компания Apple выпустила обновленный iPhone SE. Вторая версия бюджетного смартфона компании базируется на комплектующих iPhone 8, но идейно продолжает линейку доступных устройств.

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