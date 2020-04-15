Apple выпустила новый iPhone

Фото: apple.com

Корпорация Apple выпустила новую версию гаджета iPhone SE, сообщает RT.

Телефон отличается 4,7-дюймовым экраном и оснащенной сенсором Touch ID кнопкой "Домой".

Отмечается, что смартфон обладает процессором Apple A13, который использовался во флагманских iPhone 11. Также в новом iPhone SE присутствует камера на 12 мегапикселей.

Приобрести телефон можно будет в черном, белом и красных цветах. Выбор встроенной памяти варьируется от 64 Гб до 256 Гб.

Известно, что продажа нового гаджета в России стартует 24 апреля. Стоимость нового iPhone SE начинается от 39 990 рублей.

Ранее сообщалось о планах Apple внести изменения в дизайн смартфонов. Отмечалось, что новые модели гаджетов намерены представить осенью текущего года.