Apple будет продавать не более двух смартфонов на руки из-за коронавируса

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Компания Apple ограничила продажу смартфонов iPhone двумя экземплярами на руки в связи с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.

Ранее компания заявила о временном закрытии своих магазинов из-за угрозы распространения COVID-19. Эксперты называют разные причины введения ограничения. Некоторые полагают, что это связано с перебоями в поставках продукции и падением спроса на нее.

В то же время существует версия, согласно которой в Apple серьезно опасаются потенциального роста перепродаж продукции компании на серые рынки в ходе перехода на сбыт через интернет.

18 марта в Apple анонсировали выход обновленных ноутбука MacBook Air и планшета iPad Pro. Дата старта продаж в настоящий момент неизвестна.

Кроме того, на фоне пандемии в Роскачестве дали советы по дезинфекции мобильного телефона. В частности, специалисты порекомендовали протирать жидкостями с содержанием спирта дисплей, клавиатуру и корпус гаджета.

В то же время россиян предупредили о росте кибератак на фоне угрозы распространения коронавируса. О разных аспектах киберпреступности рассказали в МВД, компании Group-IB и Роскомнадзоре. Россиян призвали быть более бдительными, не переходить по сомнительным ссылкам и не открывать вложения в письмах от незнакомых лиц.