Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский предприниматель Павел Дуров назвал сервис Apple iCloud инструментом для слежки за пользователями. Об этом сообщает "Газета.ру".

Таким образом Дуров отреагировал на решение компании Apple отказаться от идеи шифрования резервных копий устройств в облачном хранилище.

"Теперь iCloud – это официальный инструмент для слежки. Приложения, которые используют этот сервис для хранения ваших личных сообщений, являются частью этой проблемы", – указал основатель Telegram.

Ранее в Apple планировали шифровать хранящиеся в iCloud данные. В компании уверяли, что подобная мера позволит защитить личную информацию пользователей от злоумышленников. Против этой идеи выступили в ФБР. Там посчитали, что IT-корпорация лишает спецслужбы доказательств против преступников, использующих iPhone.

В январе Apple подтвердила факт сканирования фотографий, хранящихся в iCloud. Специальный алгоритм проверяет, нет ли на изображениях жестокого обращения с детьми, в том числе и сексуального насилия.

