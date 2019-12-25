Названы самые продаваемые смартфоны в мире

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Аналитики компании Counterpoint Research сформировали рейтинг десяти самых популярных смартфонов в мире. Перечень наиболее востребованных устройств представил портал 9to5mac.

Исследование показало, что самой продаваемой моделью оказался продукт компании Apple – телефон iPhone XR. С результатом в 3 процента продаж "бюджетный" флагман технологического гиганта лидирует в рейтинге.

Вторую и третью строчку перечня заняли смартфоны Samsung – модели А10 и А50. Аналитики подсчитали, что продажи этих устройств находятся на уровне 2,6 и 1,9 процента от рынка. Кроме того, в число популярных гаджетов включили смартфоны компаний Oppo, Xiaomi и Huawei.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал вероятность ухода компании Apple с российского рынка. Разговоры об этом впервые активизировались на фоне принятия закона о предустановке российского ПО на смартфоны и компьютеры. По словам чиновника, Россия является перспективным направлением для американского техногиганта.

