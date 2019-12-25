Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:05

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

технологии общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аналитики компании Counterpoint Research сформировали рейтинг десяти самых популярных смартфонов в мире. Перечень наиболее востребованных устройств представил портал 9to5mac.

Исследование показало, что самой продаваемой моделью оказался продукт компании Apple – телефон iPhone XR. С результатом в 3 процента продаж "бюджетный" флагман технологического гиганта лидирует в рейтинге.

Вторую и третью строчку перечня заняли смартфоны Samsung – модели А10 и А50. Аналитики подсчитали, что продажи этих устройств находятся на уровне 2,6 и 1,9 процента от рынка. Кроме того, в число популярных гаджетов включили смартфоны компаний Oppo, Xiaomi и Huawei.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал вероятность ухода компании Apple с российского рынка. Разговоры об этом впервые активизировались на фоне принятия закона о предустановке российского ПО на смартфоны и компьютеры. По словам чиновника, Россия является перспективным направлением для американского техногиганта.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика