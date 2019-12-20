Ученые выявили опасность ночного режима на смартфоне

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Ночной режим на смартфонах, использующий защиту от синего излучения, негативно влияет на циркадные ритмы организма. К такому выводу пришли ученые из Манчестерского университета.

Исследователи провели эксперимент на мышах, который показал, что теплые цвета ночного режима напоминают дневной свет и вводят организм в заблуждение, передает "Вечерняя Москва".

Такое излучение плохо влияет на сон и приносит больше вреда, чем пользы. Прохладные цвета более привычны для организма и не оказывают слишком негативного воздействия.

Ученые считают, что правильное использование цвета оказывает влияние на биологические часы. В соответствии с режимом дня и рабочим графиком оно может быть полезно для здоровья.

Ученые из Королевского колледжа Лондона ранее заявили, что четверть детей страдают от психологических проблем из-за слишком частого использования смартфонов.

Так, дети испытывают тревогу, когда смартфона не оказывается под рукой, а также отказываются от других занятий, чтобы провести больше времени со своим гаджетом.