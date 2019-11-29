Ученые рассказали об опасности смартфонов для детей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Четверть детей страдают от психологических проблем из-за слишком частого использования смартфонов. К такому выводу пришли британские ученые из Королевского колледжа Лондона, сообщает "Газета.ру".

Дети испытывают тревогу, когда смартфона не оказывается под рукой, а также отказываются от других занятий, чтобы провести больше времени со своим гаджетом. Самой уязвимой категорией оказались девочки-подростки.

Исследователи установили, что подростки, страдавшие от излишней привязанности к смартфону, значительно чаще страдали от депрессии, были подвержены тревожности, стрессу и бессоннице. Также у них наблюдался низкий уровень образования.

"Часть подростков и молодых людей из разных стран имеют модель поведения, которая выделяется среди остальных видов зависимости", – считают специалисты.

При этом говорить о "смартфонной зависимости" еще слишком рано. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, насколько серьезный вред ребенку наносит использование телефонов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внести зависимость от смартфона в список психических расстройств, а также помогать родителям подростков, у которых диагностировали такую зависимость. По словам парламентария, зависимость от смартфона является патологией, которая "ничуть не лучше многих других".

