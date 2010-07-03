Милонов предложил приравнять зависимость от смартфона к психическому расстройству

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внести зависимость от смартфона в список психических расстройств, а также помогать родителям подростков, у которых диагностировали такую зависимость. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам парламентария, зависимость от смартфона является патологией, которая "ничуть не лучше многих других". В отдельных случаях, чаще всего связанных с подростками, требуется профессиональная помощь со стороны, поскольку самостоятельно справиться с зависимостью очень трудно.
"Люди сами не понимают, что они все время в смартфоне, и им кажется, что это иллюзия нахождения в информационном поле, а на самом деле это не так. Это так же, как употребление водки или наркотиков: дает иллюзию, что ты в творческом прорыве, а на самом деле – нет", – заключил депутат.
Ранее специалисты столичного научно-практического центра наркологии посчитали, что россияне находятся под угрозой зависимости от смартфонов и социальных сетей.
С точки зрения официальной медицины такие зависимости пока не считаются заболеванием. При этом такие привычки могут привести к самым печальным последствиям и разрушить жизнь и здоровье человека. По данным последних исследований, почти четверть пользователей смартфонов во всем мире уделяют гаджетам больше семи часов в сутки.
Психолог Александр Кичаев рассказал о том, как определить зависимость от смартфона. По его словам, для этого необходимо провести мониторинг. Это можно сделать самостоятельно, записывая и анализируя количество минут/часов, проведенное с включенным гаджетом. "Если смартфон занял более 50% времени дня – стоит задуматься о зависимости", – объяснил он.
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