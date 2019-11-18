Существует ли зависимость от гаджетов и можно ли ее вылечить

Зависимость от гаджетов, или номофобия, – новая напасть, которая сейчас грозит россиянам. По крайней мере, так считают в томском Центре развития мозга. Однако его руководитель Юлия Якунина утверждает, что бояться нечего: зависимость можно победить. По ее словам, на базе учреждения уже пару лет практикуют технологию, которая помогает отказываться от ежесекундного использования смартфонов. Рассказываем, насколько реальна номофобия и можно ли ее победить томскими методами.

"В смартфоне в любую свободную секунду"

По словам Юлии Якуниной, номофобия – это действующее название зависимости от гаджетов, которым сейчас пользуются европейские исследователи. На первый взгляд кажется, что этим "недугом" страдает большинство россиян: смартфон стал неотъемлемой частью жизни, работы, учебы людей практически всех возрастов.

Однако паниковать не стоит: простое повседневное пользование телефоном – это еще не болезнь. "Бить тревогу нужно, когда человек обращается к своему смартфону в любую свободную секунду без явной на то нужды", – рассказала Якунина в беседе с Москвой 24. В то же самое время, по словам Юлии, оставшись совсем без телефона зависимый начинает испытывать непроходящую тревогу из-за своего отсутствия в информационном поле.





Юлия Якунина руководитель Центра изучения мозга в Томске, нейротренер Согласно результатам зарубежных исследований, "больной" человек начинает себя отстранять от реального общения. Это в большей степени свойственно предпринимателям и людям, работающим на серьезных должностях, – живое общение становится роскошью, они постоянно в телефонах в силу большой нагрузки. И постепенно смартфон перестает быть для них просто средством общения.

На радость россиянам в томском учреждении разработали и способ борьбы с новой зависимостью информационного общества. "Методика основана на тренировке мозговой активности путем получения информации о том, как работает мозг человека", – объяснила Якунина.

По ее словам, в рамках "терапии" человеку на голову вешают нейрогарнитуру – устройство, которое считывает информацию о том, как работает тот или иной участок мозга, и отображает ее на мониторе с помощью визуальных индикаторов.

"Бояться не стоит: устройство никак не влияет на организм человека, а только считывает информацию", – утверждает собеседница сайта.

Однако знание – это еще не "лечение". На основе информации, которая появляется на экране, по словам Якуниной, с помощью ментальных упражнений человек может натренировать определенные и необходимые ему навыки. Человек сможет понять, что он испытывает, когда вновь и вновь возникает потребность обратиться к своему телефону: поняв проблему, с помощью специальной методики ее можно исправить.





Юлия Якунина руководитель Центра развития мозга в Томске У предпринимателей, например, гаджетозависимость может быть связана с большим количеством испытываемого стресса. То есть человек не зависим от телефона, но с помощью него он пытается решить проблему. Проблема – это тревога остаться за бортом информационного потока. Здесь телефон как способ справиться со стрессом. Раньше для этого курили.

Когда проблема обнаружена, мозг можно натренировать так, чтобы он со временем научился сам ее решать. "Выработать определенный навык. Даже простые дыхательные упражнения могут помочь расслабляться. Когда стресс снят, телефон уже не нужен. И чем дольше вы можете находиться в таком состоянии, тем больше ваш мозг привыкает. С помощью такой техники на таких тренировках можно прокачать все", – утверждает Якунина.

Фото: Центр развития мозга в Томске

"Гаджеты обедняют внутренний мир"

Якунина утверждает: можно относиться к проблеме несерьезно, однако, согласно исследованиям европейских ученых, последствия номофобии – слуховые галлюцинации. "Например, человеку все время кажется, что телефон звонит, хотя ничего такого не происходит. Это психическое расстройство", – пояснила собеседница сайта.

В свою очередь, физиолог и академик РАН Святослав Медведев про номофобию и слуховые галлюцинации услышал впервые, но в целом с потенциальной опасностью гаджетов согласен. "Их постоянное присутствие резко обедняет внутренний мир", – пояснил он Москве 24.





Святослав Медведев физиолог, академик РАН Это все равно что смотреть фильм и читать книгу. Во время чтения вы фантазируете, чтобы представить героев, вместе с автором познаете причинно-следственную связь поступков тех или иных персонажей. Когда вы смотрите фильм, вам и думать не надо о том, как выглядит герой, и задумываться о его поступках тоже.

По словам академика, то же самое и с постоянной жизнью в смартфонах. "Это как книга "Ромео и Джульетта", только на трех страницах", – заявил Медведев. По его мнению, общение в смартфоне – это сокращенный вариант личного разговора: без размышлений над реакцией собеседника, без оценки языка его тела.

И хотя проблему Медведев признает, но с предложенным в Томске решением он не совсем согласен. "Любая зависимость лечится, только вот вопрос – стоит ли ее вылечивать или не стоит", – размышляет Медведев.

"Мы можем сделать так, чтобы человек вообще перестал что-то делать, но чего мы сделать не можем – так это того, чтобы человек делал что-то в меру. Например, как с лечением наркотической зависимости: человек должен полностью отказаться от наркотиков, а не научиться принимать их в меру", – заключил академик.

Однако Якунина уверена: самодисциплина, которая практикуется в рамках предлагаемой учреждением "терапии", поможет исцелиться. "Вы только тренируете свою дисциплину. Это не приводит к полному отказу и социальной изоляции. К телефону нужно относиться спокойно – не пользоваться им, когда нет прямой надобности", – отмечает собеседница сайта.

"Гаджеты – только инструмент"

В то же время психологи наличие зависимости от смартфонов отрицают. "Ключ такой нехимической зависимости в том, что у человека есть проблемы, и он пытается решить их с помощью какого-либо инструмента. А интернет и гаджеты – один из путей наименьшего сопротивления", – рассказал Москве 24 специалист по интернет-зависимости Александр Корпусов.





Александр Корпусов специалист по интернет-зависимости С химическими зависимостями объект зависимости вызывает эту самую зависимость. А что касается нехимических зависимостей, это скорее инструмент для получения какой-то выгоды.

А гаджеты – идеальный вариант для расслабления или решения каких-либо психологических проблем. Хочешь – с друзьями общайся, хочешь – кино посмотри: огромный диапазон действий. Поэтому, считает психолог, чтобы победить нужду в мобильном телефоне, нужно понять и удалить первопричину такой активности.

Поэтому в целом, уверен Корпусов, метод, разработанный в Томске, может помогать, но очень ситуативно. "С тем же успехом можно всякие медитативные техники использовать", – отметил собеседник Москвы 24. Возвращаясь к примеру Якуниной – если у предпринимателей проблема в тревоге и в потребности постоянного контроля информационного поля, которая приводят к необходимости в гаджетах, нужно решать именно проблему тревоги и контроля, тогда потребность в гаджетах отпадет сама.

Той же точки зрения придерживается клинический психолог, аддиктолог и эксперт по вредным привычкам и психологии здоровья Михаил Хорс: "Это зависимость не от гаджетов, а от информационного пространства, доступ к которому они обеспечивают", – рассказал он в беседе с Москвой 24. Кроме того, психолог утверждает: "Такая зависимость – явление психологическое, первый путь к победе – ее осознание".





Михаил Хорс клинический психолог, аддиктолог и эксперт по вредным привычкам и психологии здоровья Когда человек принимает тот факт, что зависимость есть, дифференцирует себя от зависимости, то есть перестает считать, что это он хочет, например, постоянно заглядывать в телефон. Осознает, что это болезнь заставляет его это делать. Тогда он должен искать внутренний ресурс для борьбы.

Таким образом, эксперт уверен, что мозговые импульсы, с которыми работают в томском центре, здесь "вообще ни о чем". "Таких "игр с мозгом" много. Только главное в решении проблемы – ее осознание", – пояснил Хорс.

Он также напомнил, гаджеты – это только инструмент.

"Именно виртуализированная информационная среда является наркотиком. То есть социальные сети вызывают зависимость, а новостной портал – он может служить зависимостью, если мы раскачиваем свою психику новостями – либо очень положительными, либо очень отрицательными. Если мы воспринимаем новости как новости, то зависимости не будет", – привел пример психолог.

Поэтому доводить себя до крайности не стоит. "Зависимость нельзя полностью победить, ее можно только купировать. А жить вне информационного поля вообще – ну сложно себе такое представить", – отметил Хорс и посоветовал соблюдать так называемую информационную гигиену. Держать пользование интернетом и получение данных из Сети в балансе с личным общением и прочими активностями.