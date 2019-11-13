Смогут ли роботы-пчелы спасти Землю

Ученые из Гарвардского университета сообщили, что робот-пчела совершил свой первый самостоятельный полет. Робот с названием RoboBee разрабатывается уже около десяти лет, и только теперь он смог подняться в воздух, не используя для этого внешний источник питания, – все предыдущие разработки соединялись с отдельно стоящей батареей при помощи тончайшего кабеля. Наш обозреватель Николай Гринько – о потенциале этих разработок и их реальной пользе.

RoboBee последнего поколения оборудован двумя парами крыльев, которые приводятся в действие искусственными мышцами. Электричество для работы робот получает от солнечных батарей, они выдают 120 милливатт энергии. Общий вес всей конструкции составляет всего 259 миллиграммов, что позволяет называть робота-пчелу самым легким электрическим летательным аппаратом в истории.

Мы хотим отметить, что определение "полностью самостоятельный полет без внешнего источника энергии" немного не соответствует действительности. На видео заметны тончайшие нити, тянущиеся от робота, – инженеры утверждают, что они просто обеспечивают первоначальную устойчивость, а электрический ток по ним не подается. Но на самом деле энергия все-таки поступает извне – в виде света, падающего на светоэлектрические панели аппарата. Аккумуляторов у робота нет, весь ток напрямую подается на управляющую электронику и двигатель, работающий по принципу искусственных мышц. Причем обычного дневного света устройству недостаточно: для полета приходится освещать его галогеновыми светильниками, дающими световой поток примерно в три раза большей мощности, чем солнце (при соблюдении масштабов, конечно). Кроме того, полет пока вообще никак не управляется: робот просто начинает махать крыльями, когда на него попадает сильный свет, но летит он в одном направлении – вверх. Это связано с предельной массой устройства: любая дополнительная система управления будет иметь собственный вес, и робот просто не сможет подняться в воздух.

И все же полет роботизированной пчелы можно считать серьезным достижением.

Предыдущие поколения RoboBee имели по два крыла, балансировать с ними было сложно. Теперь ученые поставили дополнительную пару, и это позволило увеличить не только устойчивость полета, но и развиваемую тягу. Дальнейшие разработки должны увеличить взлетную массу, снизить энергопотребление и приблизить летные характеристики устройства к настоящим насекомым.

Видео: YouTube/Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences

Теперь немного о том, для чего вообще нужен RoboBee. Конечно, можно наговорить много общих слов о том, что проект обогатит инженерный опыт, даст исследователям новые данные, подтолкнет к разработке новых сверхлегких материалов – и все это будет правдой. Но есть ли у робота-пчелы утилитарность, может ли он быть чем-то полезен? Авторы осторожно рассуждают о том, что крохотные летающие машины смогут, например, стать наблюдателями при спасательных операциях, проникая в места, недоступные человеку и другим роботам.

И не только они: некоторые исследователи утверждают, что за последние 30 лет общее количество всех насекомых на планете сократилось на 75 процентов, но именно исчезновение пчел может иметь для человечества непоправимые последствия. Без опыления не выживут растения, а это приведет к коллапсу всего сельского хозяйства. Пострадает и животноводство, поскольку коровы, свиньи, куры и так далее питаются растительной пищей.

Причин, по которым пчелы вымирают, называют множество: использование пестицидов, пчелиные эпидемии, нашествие клещей-паразитов, глобальное потепление и даже шестое массовое вымирание, происходящее прямо сейчас. Такое количество абсолютно правдоподобных версий означает только одно: на самом деле никто ничего не понимает, ответа у нас до сих пор нет. Единственное, что мы знаем абсолютно точно, – пчел становится все меньше, а процесс этот никак не остановится.

Перед учеными стоит невероятная по масштабу задача: заменить большую часть пчел (домашних и диких, которых намного больше) роботами, которые займутся опылением. Очень хочется надеяться, что у них все получится.

Хотя...