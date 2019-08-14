С чем связана массовая гибель пчел в России

В нескольких российских регионах летом произошла массовая гибель пчел. О такой проблеме, в частности, сообщили в Поволжье и Центральной России. Россельхознадзор связывает это с неконтролируемым применением пестицидов и химикатов в сельскохозяйственной отрасли. Выясняем, в чем причина гибели насекомых и отразится ли это на количестве меда в магазинах.

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Из года в год ситуация ухудшается?

Летом 2019 года в разных регионах России была зафиксирована массовая гибель пчел. В частности, такие случаи наблюдались в Удмуртии, Марий Эл, Татарстане, Башкирии, Томской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Ульяновской, Курской областях и в Алтайском крае. По мнению Россельхознадзора, погибнуть насекомые могли из-за бесконтрольного использования пестицидов при обработке сельхозполей.





Юлия Мелано официальный представитель Россельхознадзора Из года в год ситуация с массовой гибелью пчел ухудшается. Причиной тому, на взгляд службы, является тот факт, что последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов.

В свою очередь, в Госдуме сообщили о намерении обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить информацию о массовой гибели насекомых в стране из-за применения запрещенных химикатов. Об этом рассказал глава комитета нижнего парламента по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Нужно провести проверку. Получив ответы и статистику, в сентябре проведем еще одно мероприятие со всеми ведомствами. На уровне только Госдумы мы не сможем решить эту проблему. Нужно призвать к ответу всех и выработать совместные решения, в том числе и законодательные", – полагает парламентарий.

А в министерстве сельского хозяйства РФ привели данные, согласно которым к концу июля в стране погибли почти 40 тысяч пчелосемей. В ведомстве также рассказали о возможных причинах происходящего со ссылкой на данные Федерального научного центра пчеловодства.





пресс-служба Минсельхоза Минсельхоз России сообщает, что по состоянию на 29 июля в 25 регионах погибло 39,6 тысячи пчелосемей, что составляет 1,3 процента от их общего количества в РФ (3,09 миллиона пчелосемей).

В том числе раннее наступление весны и потепление повлияли на быстрое развитие вредителей. "Применение инсектицидов с одним и тем же действующим веществом вызвало выработку резистентности к ним у каждого последующего поколения, в результате чего возникла необходимость использования других инсектицидов, которые наиболее опасны для медоносных пчел", – пояснили в министерстве.



Еще одна причина, по оценкам экспертов, может заключаться в нарушении инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами. "Неосведомленность пчеловодов о проведении обработок, проведение обработок сельскохозяйственных культур в дневное время, в некоторых случаях с использованием авиационной техники", – отмечают в ведомстве.

При этом первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов заявил, что "драматизировать ситуацию нет смысла – массовой гибели нет". "Однако сложившаяся ситуация показала необходимость проведения паспортизации пасек и создания реестра пчеловодов каждого региона с их фактическим размещением. Это поможет аграриям проводить более качественное информирование пчеловодов о применении средств защиты растений, которые могут повлиять на состояние пчел во время медоноса", – сказал он.

Кроме того, в ведомстве заверили, что не видят рисков снижения урожайности сельхозкультур из-за сложившейся ситуации с пчелами.

Проблема с гибелью этих насекомых возникла не только в России. В статье, опубликованной в журнале Functional Ecology, отмечается, что по разным причинам в последние годы происходит сокращение числа диких и домашних пчел вообще на всех континентах за исключением Антарктиды: здесь они просто не водятся. Только за последние пять-десять лет популяции диких пчел сократились на 25-30 процентов, а численность домашних за 2015 год в США уменьшилась вдвое.

А в странах Европы по итогам зимнего сезона 2017-2018 количество колоний медоносных пчел сократилось на 16,4 процента.

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Мед есть?

Президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов рассказал Москве 24, что ожидать медового кризиса в России не нужно, так как гибель чуть более одного процента пчелосемей в глобальных масштабах – это не так много, по его мнению.

"Главная причина гибели в том, что российские фермеры закупили сильнодействующий яд, пестициды, которые отменены уже в Европе. Когда их применение запретили, производители резко цену снизили, а наши посредники решили купить и применяли пестициды без сертификата. От этого и пострадали пчелы", – пояснил эксперт.

Известно, например, что пчел очень привлекает рапс, однако желтые соцветия могут быть для них опасными, поскольку их также обрабатывают пестицидами.





Арнольд Бутов президент Российского национального союза пчеловодов Мед есть, посредники только пугают массовой гибелью пчел, что мед начнет дорожать, уже где-то поднялись цены. Но без меда никто не останется, сами производители стоимость не поднимают.

В свою очередь, президент Межрегионального союза пчеловодов Александр Кукс пояснил Москве 24, что к гибели пчел могло, вероятно, привести безответственное отношение фермеров и отдельных пасечников.

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

"Отрава была всегда и при советской власти. Всегда находились безалаберные агрономы, которые забывали вовремя обработать посевы или оповестить пасечников. Также и пчеловод, если приехал, то он должен сообщить о себе, если это кочевая пасека. Если стационарная, то глава администрации должен знать о пасеках, и его в первую очередь предупреждают об обработках полей. Но, к сожалению, мало кто соблюдает регламенты", – посетовал он.

В России законодательством регламентировано применение пестицидов и агрохимикатов. Одно из требований гласит, что об обработке должны предупреждать заблаговременно. Также обработку могут проводить только поздним вечером, когда пчелы не летают, обрабатывать днем категорически запрещается. Кроме того, перед обработкой участка фермеры должны оповестить пасечников, а на территории установить щиты с указанием "Обработано пестицидами".

В России законодательством регламентировано применение пестицидов и агрохимикатов. Одно из требований гласит, что об обработке должны предупреждать заблаговременно. Также обработку могут проводить только поздним вечером, когда пчелы не летают, обрабатывать днем категорически запрещается. Кроме того, перед обработкой участка фермеры должны оповестить пасечников, а на территории установить щиты с указанием "Обработано пестицидами".



По словам Кукса, о массовой гибели пчел говорят практически каждый год, но всегда причина разная.

"Несколько лет назад тоже говорили о массовой гибели пчел, которая пришла из Америки и распространилась на всю Европу и Россию. Оказалось, что это была банальная кишечная инфекция. Она легко лечится, и о ней быстро забыли. Сейчас также будет", – подчеркнул Кукс.



Александр Кукс президент Межрегионального союза пчеловодов О всех пестицидах, про которые говорят, что они могут попасть в мед, это все неправда. Попасть на прилавок у такого меда нет возможности, поскольку, чтобы переправить мед из одной точки в другую, нужно войти в систему "Меркурий", а для этого ветврач берет объем проб и проводит анализ. Поэтому поддельного меда у нас в стране менее одного процента, и то он просто не входит в ГОСТ.

Собеседник Москвы 24 также добавил, что количество пчел зависит не от использования пестицидов и не от болезней, а от спроса среди населения.

"Пчелы перестанут существовать, когда люди перестанут есть мед, или их останется очень мало, чтобы опылять все вокруг. Если сейчас на 50 процентов упадет спрос, то половина пчеловодов бросит этим заниматься, соответственно, и пчел станет меньше", – заверил он.