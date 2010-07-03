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Грозит ли Москве дефицит меда из-за гибели пчел
Мед может подорожать из-за гибели пчел по всей стране. Ульи значительно опустели сразу в 30 регионах, в том числе и в Московской области. По предварительным данным, фермеры потеряли почти 40 тысяч пчелосемей. В столице цены уже начали расти.
Специалисты чаще всего называют причиной гибели медоносной пчелы то, что обработка полей сельхозкультур происходит с нарушением норм. Пчеловод Борис Глаголев рассказал телеканалу Москва 24, что его пчелы погибли из-за того, что кто-то поблизости поливал химикатами борщевик. Выжившие насекомые сейчас восстанавливаются после стресса.
"Я почувствовал, что идет запах, а пчелы уходят. Жду-жду, час жду, два жду – не возвращаются. Я потом начал их закрывать, и этим я спас десять семей", – рассказывает Глаголев.
Пчелы погибли не только у него, в округе есть еще несколько пасек. Владельцы пытаются найти выход из ситуации, "подкармливают" пчел сахарным сиропом.
"Те, кто бизнесом занимается, они каждый день по 200 граммов сиропа ставят на каждую семью. Меня тоже хотели научить, как мед делать, я сказал: нет, не надо, пусть у меня меда будет немного, зато он качественный", – рассказывает пенсионер.
Когда пчелам дают сироп или варенье, мед уже не считается органическим. И скоро, похоже, хорошего меда на прилавках станет еще меньше.
"Пчелам очень тяжело сейчас выживать. Сельское хозяйство по-другому сейчас работает, обработка культуры совсем другая. Поля сейчас начинают обрабатывать химикатами. Иногда сажают культуру, уже обработанную химикатами, чтобы ее не удобрять", – комментирует пчеловод Наталья Аникеева.
Специалисты рекомендуют при покупке требовать у продавцов ветеринарный паспорт. Там написано, где мед произведен, какая лаборатория проводила испытания, можно ли его употреблять в пищу.
Что касается цен на качественный продукт, тут, считают пчеловоды, ответственность на перекупщиках.
"Приходят посредники, которые не имеют практически пчел. Многие из них подняли цены в Москве на 100 рублей", – рассказывает президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.
В России съедают в среднем полкилограмма меда на человека в год. Для сравнения: в Германии это шесть килограммов на человека.
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