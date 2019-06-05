Последнее предупреждение: технологии из "Черного зеркала", существующие уже сегодня

С 5 июня на экранах новый сезон "Черного зеркала" – своего рода сериала-предупреждения, который показывает нам отражение ближайшего будущего. Именно поэтому здесь практически нет технологий, которые невозможно реализовать сейчас. Обозреватель Москвы 24 Николай Гринько – о техночудесах "зеркала", являющихся развитием того, что существует уже сегодня.

Сериал "Черное зеркало" – это прогноз, своего рода футурология, размышление авторов о том, что может поджидать нас буквально за углом – через десять, пятнадцать, двадцать лет. Технический прогресс в последние десятилетия набрал сумасшедшую скорость, и есть основания полагать, что дальше эта скорость будет только увеличиваться.



В эпизоде "Ненависть нации" на Земле вымерли все пчелы, и люди заменили их миниатюрными летающими роботами. Правда, система быстро вышла из-под контроля, роботы оказались перепрограммированы и стали уничтожать людей.

Начнем с пчел. Их вымирание не выдумка, ситуация действительно пугающая. Впервые о вымирании медоносных пчел экологи заговорили еще в 60-х годах прошлого века, но сейчас сокращение численности этого вида ускорилось. Основная причина – человеческий фактор, а точнее – массовое использование пестицидов в сельском хозяйстве. От них гибнут не только пчелы, но и многие другие виды насекомых. Казалось бы, в масштабах планеты потеря невелика, но все дело в том, что пчелы практически единолично опыляют растения. Без опыления невозможно развитие плодов, а это запросто может привести к краху всего сельского хозяйства планеты. Под угрозой не только растениеводство: молоко и мясо тоже могут исчезнуть, поскольку свиньи, коровы, козы и все остальные питаются растительной пищей. Ирония судьбы: в попытке увеличить урожайность люди используют химию, но именно из-за нее всем нам может грозить голод.

Миниатюрные роботы тоже не плод фантазии сценаристов. Актуальная робототехника активно копирует "изобретения" природы, поскольку живые организмы за миллионы лет эволюции идеально приспособились к среде обитания. Ни один механизм, созданный человеком, не может плавать так же хорошо, как рыба, летать так же эффективно, как птица, или бегать по стенам так же проворно, как геккон. Поэтому инженеры копируют животных, и насекомые не исключение. Уже созданы крылатые механизмы размером со стрекозу или крупного шмеля, способные подниматься в воздух. Правда, в большинстве случаев питание им приходится подавать с помощью тончайших проводов, да и интеллектуальной начинки они пока не несут.

Что касается уничтожения людей с помощью "насекоботов", то надо вспомнить, что нет ни одного изобретения, которое нельзя было бы использовать в качестве оружия. Беспилотные дроны уже сегодня успешно проводят разведку, переносят боеприпасы и участвуют в боевых действиях, так что использование микрокоптеров для подобных задач – всего лишь дело времени.

В эпизоде "Момент Уолдо" на президентских выборах в качестве кандидата принимает участие компьютерный персонаж – медвежонок Уолдо, которым управляет человек с помощью технологии захвата движений. Персонаж настолько убедителен и красноречив, что в итоге становится лидером гонки.

Реалии сегодняшней жизни в чем-то даже обогнали фантазию сценаристов. Технология motion capture уже много лет активно используется в кинематографе, и за это время даже успела устареть. Сегодня актеру уже незачем надевать на себя смешной обтягивающий костюм со множеством датчиков и маркеров, да и сами актеры теперь не очень-то и нужны. Нейросети научились успешно имитировать мимику, движения и даже голос человека. Виртуального персонажа на экране очень сложно отличить от настоящего человека. Многие телеканалы развлекаются тем, что проводят целые выпуски новостей с участием таких компьютерных дикторов. Интернет наводнили видеоролики, в которых лица одних людей меняют на облик совсем других: например, совсем недавно стало популярным видео, в котором в отрывок фильма "Терминатор-2" вместо Арнольда Шварценеггера вставлен Сильвестр Сталлоне. Да, пока это выглядит не очень гладко, "подставные" кадры легко различимы, но совсем скоро эти недостатки исправят. Что уж говорить об анимированном мультперсонаже – современные приложения для смартфонов позволяют любому, даже абсолютно неподготовленному пользователю записать видеоролик, в котором он будет выглядеть забавным котенком или изрыгающим пламя драконом.





В эпизоде "Скоро вернусь" рассказывается о сервисе, позволяющем героине сделать чат-бота, который беседует с ней от имени ее погибшего мужа.

Сегодня это не просто достижимый уровень технологий, но даже почти рутина. Нейросети вполне способны вести текстовый и даже голосовой диалог так, что неподготовленный собеседник будет уверен, что общается с живым человеком. А некоторые алгоритмы позволяют строить диалог на основе социальных сетей конкретной личности. "Скормив" программе содержание страницы какого-либо человека, вы получите его "цифровой клон" – программу, которая будет строить предложения и высказывать суждения по образу и подобию "исходника".

"Черное зеркало" – гениальный взгляд в недалекое будущее. Это предостережение всем нам. Авторы всего лишь слегка "докручивают" реалии сегодняшнего дня, показывая нам, к чему это все может привести. Жаль только, что их усилия могут оказаться напрасными. Человечество ломится в неизвестность, набивая по пути такое количество шишек, что никакого сериала не хватит.

Хочется надеяться, что мы все-таки не наломаем дров на пути в светлое будущее. Мы вполне способны быть осторожными, предусмотрительными и разумными.

Хотя...