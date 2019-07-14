Роевой ИИ: нанороботам скоро не нужны будут люди?

Развитие высоких технологий идет разными путями, которые иногда кажутся далеко не самыми очевидными. Направления эти могут быть настолько необычными, что исследователи даже называют их "эволюцией вверх тормашками". Один из ярких примеров – роевой искусственный интеллект. Подробнее – в материале нашего обозревателя Николая Гринько.

Фото: depositphotos/ phonlamai

Давайте вспомним, как эволюционируют живые организмы: от простейших существ, способных только питаться и размножаться, путь лежит к высокоорганизованным животным, обладающим сложной нервной системой и большим мозгом, необходимым для решения множества задач. Однако многие инженеры считают, что для систем искусственного интеллекта подобное направление необязательно. Можно в буквальном смысле идти в обратную сторону.

Недавно группа разработчиков из Федеральной политехнической школы Лозанны продемонстрировала небольших роботов, которых назвали Tribots. Каждый бот весит всего 10 граммов и состоит из трех пластинок органического пластика и нескольких микросхем. Пластины способны двигаться относительно друг друга в небольших пределах. Отдельный робот может с небольшой скоростью перемещаться по различным поверхностям, толкать перед собой небольшие предметы и так далее. Каждое устройство оснащено инфракрасными камерами и датчиками, позволяющими ориентироваться в пространстве и обнаруживать другие устройства.

Видео: YouTube/École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

Однако самое интересное начинается тогда, когда микроботы начинают взаимодействовать друг с другом. В этом случае их функционал значительно расширяется. Например, пара роботов может толкать перед собой вдвое более массивный груз – в этом случае они напоминают муравьев. Или, объединив усилия, они могут перебросить своего "собрата" через препятствие, которое ни один из них поодиночке преодолеть не способен. Однако это еще не все – при взаимодействии роботы не подчиняются командам какого-либо единого центра, все решения принимаются ими "коллегиально". Над поставленными задачами работает так называемый роевой искусственный интеллект.

Строго говоря, в природе уже существуют варианты роевого интеллекта – ученые утверждают, что он может применяться теми же муравьями, пчелами или другими общественными насекомыми. Но, во-первых, существование роевого сознания все-таки еще не доказано, а, во-вторых, для обмена информацией насекомые пользуются крайне медленной системой передачи – запахами (в случае муравьев) или даже "танцами" (в случае пчел).

Вообще роевой искусственный интеллект – изобретение далеко не новое, однако до недавнего времени он существовал исключительно в виде проектов, а до этого – в научно-фантастических произведениях. Это одно из множества изобретений, предсказанных фантастами задолго до реального воплощения.

Аналогом распределенного ИИ сегодня можно считать интернет, а точнее, пиринговые системы, в которых данные расположены не на каком-то конкретном сервере, а на множестве различных компьютеров. Этот принцип позволяет обеспечить максимальную стрессоустойчивость: даже если какая-то часть компьютеров выключается, файлы все равно остаются доступными. Примерно та же ситуация наблюдается в системе распределенных вычислений. Некоторое время назад агентство NASA попросило пользователей установить на своих компьютерах небольшую программу. В результате тысячи ноутбуков, расположенных в самых разных точках планеты, выполняли совместную работу, анализируя данные, полученные от космических телескопов. Причем мощность такой системы сопоставима с производительностью невероятно дорогих суперкомпьютеров.

Во многих произведениях фигурируют так называемые ассеблеры – крохотные наноботы, объединенные в одну гигантскую сеть и выполняющие самые разные виды работ: от сложнейших хирургических операций до строительства зданий и дорог. Разумеется, фантасты предрекают использование и в военных целях, только в этом случае роевое оружие будет не создавать, а разрушать.

Разработка швейцарских ученых, конечно, пока очень далека от подобного применения, однако является первым шагом на этом пути. Роботы уже довольно давно умели выполнять совместную работу, теперь же их научили еще и реагировать на изменения обстановки и коллективно обдумывать действия. Пессимисты уже рисуют будущее, в котором роботам вообще не требуется присутствие человека ни для принятия решений, ни для постановки задач, ни для воспроизводства себе подобных. Оптимисты считают, что это в принципе не так уж и плохо. Хотя...