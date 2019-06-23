Это фиаско: почему мы не дождемся складных смартфонов

В начале 2019 года производители смартфонов массово объявили о запуске новой эры: отныне телефоны можно будет складывать. Тогда это казалось невероятным удобством и самым настоящим прорывом: гаджет можно было разложить, увеличив площадь экрана в два раза. Аналитики настороженно приподняли бровь, но все же сошлись на том, что технологию ждет успех. Оптимизм достиг такого уровня, что было обещано уже к лету вывести в широкую продажу как минимум два флагмана: компании Samsung и Huawei пообещали, что их складные смартфоны вот-вот появятся на прилавках.

Лето пришло. Ни одной модели с гибким экраном в продаже не появилось. В чем же дело?

Фото: ТАСС/PA Wire/PA Images/Martyn Landi

Специалисты из Samsung провели маркетинговую акцию и раздали свои "раскладушки" Galaxy Fold журналистам в надежде на то, что в прессе появятся позитивные отзывы. Но все произошло с точностью до наоборот – тестировщики вывалили в Сеть десятки сообщений о недостатках: складные экраны мнутся, их защитное покрытие облезает, а механизмы забиваются пылью.



Samsung поначалу попытался свалить вину на пользователей: мол, и складывают они неправильно, и мусор появляется от небрежного обращения, да и покрытие сами оторвали. Но все претензии было обещано принять во внимание и исправить недочеты перед запуском продаж. Немного погодя запуск отложили на неопределенное время, еще через какое-то время отменили все предзаказы, а сейчас и вовсе играют в молчанку, словно никаких складных смартфонов и не было.

Компания Huawei, обещавшая выложить на прилавки модель Mate X, ужаснулась негативу, обрушившемуся на коллег, и ограничилась заявлением в духе "нам нужно еще немного поработать над нашим флагманом, мы пока не готовы". Остальные игроки рынка тоже аккуратно "слились" с темы: Xiaomi показала прототип в руках у владельца компании, Motorola отделалась туманными пресс-релизами, LG сцепила между собой два смартфона и на этом успокоилась, Apple предусмотрительно молча отсиделась в сторонке. Сгибающихся смартфонов нет и в ближайшем будущем не будет.

Причин у такого провала несколько. И главная заключается в том, что потенциальный покупатель не понимает, зачем ему нужна новая "фишка". Очевидной выгоды от складного экрана нет, как метко выразился один из пользователей: "Не вижу причин таскать в кармане пианино". Да, гаджеты могли бы получиться интересными, но желание успеть за конкурентами не позволило компаниям тщательно продумать преимущества складной схемы. Увеличивающийся в два раза экран они наполнили теми же самыми приложениями, которые отлично работают на стандартном дисплее, принципиально нового программного обеспечения никто создать не успел.

Фото: ТАСС/AP/Kelvin Chan

Вторая причина неудачи – невероятные цены, заявленные производителем. Понятно, что новую технологию нельзя сразу сделать дешевой, по крайней мере, до тех пор, пока производство не будет поставлено на поток. Но платить за сомнительную новинку в пять-шесть раз больше, чем стоит нынешний флагман, никто из пользователей не хочет.

И третья причина – практически полное отсутствие надежности. Все те же механические повреждения, следы от сгиба даже на полностью расправленном экране, забитые пылью и мусором механизмы складывания – все это вызывает недоумение, недовольство и даже откровенную агрессию со стороны пользователей. Отдать две тысячи долларов за гаджет, который гарантированно выйдет из строя через две недели? Извините, нет.



Когда же нам ждать появления складывающихся смартфонов? Самый пессимистичный прогноз – никогда. Производители обожглись на "сырой" новинке и вряд ли когда-нибудь вернутся к мысли о серьезном запуске производства. Их можно понять, это и в самом деле серьезный риск. Мало того, даже если все недостатки гибких экранов будут исправлены, память о провале технологии не позволит покупателям выстроиться к кассам.

Конечно, кое-какие подвижки есть. Многие компании работают над полимером, из которого можно было бы сделать надежную защиту для гибкого экрана. Инженеры предлагают все новые варианты механизмов для сгибания корпуса, чтобы он не сминал дисплей и не забивался грязью. Программисты спешно пишут программы, в полной мере раскрывающие возможности экранов нового формата. Но в том-то и дело, что все эти меры предпринимаются слишком поздно. Гиганты рынка так торопились заинтересовать нас новой игрушкой, что не успели сделать ее надежной и интересной. Выкатили предложение, не создав спроса на него.

В сообщениях информагентств периодически появляются новости о, например, рулонных экранах, которые можно скручивать в трубку и разворачивать, словно древний свиток. Но нам кажется, что после оглушительного провала предыдущей затеи, у этой технологии тоже нет никакого будущего.

Хотя…