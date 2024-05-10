"Зеленый маршрут" по живописным местам обновили на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

ВДНХ и Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина обновили программу "Зеленого маршрута" по воздушной экотропе, розариям и другим живописным местам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В обновленный маршрут входит 42 локации на ВДНХ, в парке "Останкино" и ботаническом саду. Каждая из них знакомит с разнообразием природных экосистем. Начать прогулку можно у любого входа на территорию главной выставки страны, а затем следовать по точкам в удобном порядке", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В этом году в программу включили посещение Старой Фондовой оранжереи в Главном ботаническом саду имени Н.В. Цицина. Недавно ее открыли после реставрации. В здании высажено более 7 тысяч разновидностей растений из разных теплых стран.

Еще одной остановкой является каштановая аллея, большую часть деревьев на которой с 1968 по 1989 год высадили космонавты. В число других мест "Зеленого маршрута" также вошли пешеходная тропа "Лента Мебиуса" и "Большая картина полей".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что москвичи могут выбрать концепции благоустройства восьми общественных пространств. Принять участие в проектировании можно онлайн, проголосовав в опросе на платформе "Электронный дом". График очных встреч опубликован на сайте "Проектируем район" в разделе "Проектируемые объекты".

