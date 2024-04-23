Капремонт крыш домов стартовал в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту крыш многоквартирных домов в столице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам благоустройства Петр Бирюков.

По его данным, в этом году специалисты приведут в порядок 712 кровель, 427 из которых – это плоские наплавляемые крыши, а 285 – металлические скатные.

"Больше всего крыш обновим в Центральном (142), Северном (105) и Западном (65) административных округах", – приводит его слова телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

В ведомстве уточнили, что подобные работы считаются сезонными, а проводить их можно только при плюсовой температуре. Для этого работники снимают старую гидроизоляцию и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если стяжка требует ремонта, она частично отливается заново или меняется целиком.

На завершающем этапе специалисты укладывают полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур.

В комплексе также добавили, что скатные металлические крыши можно менять круглогодично: во время ремонта старое покрытие заменяется оцинкованным металлом, утепляется чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.

Ранее Бирюков сообщил, что в столице промоют и покрасят более 500 тысяч уличных светильников. Он отметил, что работы будут проходить вдоль крупных вылетных магистралей, площадей и пешеходных зон в центральной части столицы, на мостовых сооружениях.

При этом будут задействованы автовышки, поливомоечная техника и бригады ручной уборки. Специалисты также будут использовать современные биоразлагаемые моющие средства, не наносящие вред окружающей среде.