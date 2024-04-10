Столичные службы продолжают работу по очистке дворов и фасадов домов после зимы

Фото: телеграм-канал "Гороодское хозяйство Москвы"

Специалисты продолжают приводить в порядок дворовые территории и фасады жилых домов в рамках весеннего месячника благоустройства в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного городского хозяйства.

Рабочие промывают детские и спортивные площадки. При необходимости ремонтируют и красят конструкции. Специалисты приводят в порядок элементы дорожно-транспортной инфраструктуры.

Городские службы промывают асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог и тротуаров. Рабочие прогребают газоны. Цоколи домов также промывают и окрашивают. Специалисты сначала очищают фасады домов, выходящих на центральные улицы и вылетные магистрали.

"Процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности: объекты возле дорог с интенсивным движением очищаем по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично", – рассказали в пресс-службе городского хозяйства.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что фонтаны на ВДНХ начали готовить к открытию сезона. Перед запуском специалисты коммунальных служб тщательно проверят техническое состояние сооружений.