Коммунальные службы усиленно работают в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Коммунальные службы Москвы усиленно работают в районе Садового кольца после зимнего периода, сообщает РИА Новости.

Пешеходные дороги промывают специальным шампунем. Это необходимо, чтобы удалить мазутные и масляные пятна, а также другие загрязнения, которые нельзя смыть обычной водой.

Как ранее заверял заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, использующееся средство совершенно безопасно и полностью разлагается в почве.

Также коммунальщики моют фасады домов, красят скамейки и столбы.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке дорог и тротуаров специальным шампунем. По данным комплекса, в местах, недоступных для техники, промывать вручную будут комплексные бригады работников коммунальных служб. Сначала промывка проводится спецсредством, а потом – обычной водой. Указывается, что моющее средство безопасно, не содержит кислот и щелочей, а также разлагается в почве.