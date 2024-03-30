Работы по промывке фасадов и цоколей зданий стартовали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Москве начали промывать от загрязнений фасады и цоколи домов и административных зданий. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, сперва специалисты проводят промывку после зимы зданий, расположенных на центральных улицах и вылетных магистралях. Для этого задействовано порядка 800 человек и более 100 автовышек.

"30 марта проводим промывку фасадов зданий на Тверской и 1-ой Тверской-Ямской улицах на участке от Охотного ряда до площади Тверской заставы", – добавил Бирюков.

При этом он сообщил, что процедура промывки каждого здания зависит от степени загрязненности: самые сложные участки обрабатываются моющим средством, которое оставляют на 10–15 минут, а после очищают водой. Объекты возле дорог обрабатывают по всему периметру, а здания внутри кварталов – частично.

В телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы уточнили, что специалисты используют автовышки, керхеры, гидранты и иную спецтехнику. Для очистки высотных объектов привлекают промышленных альпинистов.

"До конца апреля работы будут идти ежедневно при условии благоприятной погоды", – заключили в комплексе.

Ранее Бородинский мост промыли после зимы. В работах задействовали бригаду ручной уборки и поливомоечные машины.

