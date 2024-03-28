Бородинский мост промыли после зимы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Бородинский мост промыли после зимнего сезона. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В работах задействовали бригаду ручной уборки и поливомоечные машины. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очистили ограждения, парапеты и лестничные сходы.

"Для полной промывки сооружения понадобился один день", – говорится в сообщении.

Уточняется, что бригада провела покраску и мелкий ремонт поверхностей. Движение на дорогах во время работ не ограничивали.

Ранее столичные коммунальщики промыли Новоспасский причал после зимы. Очистили от загрязнений гранитные парапеты и лестничные сходы.