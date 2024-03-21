Столичные набережные начали готовить к открытию навигации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С приходом тепла набережные Москвы начали готовить к открытию весенне-летней навигации. О работах рассказал заммэра Петр Бирюков.

"Всего приведем в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую, Пречистенскую", – уточнил он.

По его словам, коммунальщики проведут очистку гранитных парапетов, обновят сходы к воде и тротуары.

Бирюков также добавил, что позже будет проведен ремонт Софийской, Москворецкой, Космодамианской и Кремлевской набережных, а также участка от Крымского моста до причала Парк Горького.

Ранее в столице промыли Новоспасский причал на Краснохолмской набережной после зимы. В работах задействовали бригаду ручной уборки и поливомоечную технику.

Бирюков отмечал, что перед открытием пассажирской навигации коммунальщикам предстоит провести пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов причалов.



Две московские набережные подготовили к весеннему половодью