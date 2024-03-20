Спасатели в Москве начали в усиленном режиме патрулировать водоемы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Спасатели в Москве перешли на усиленный режим патрулирования водоемов. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как с установлением положительных температур воздуха лед начал таять, он становится хрупким и представляет реальную опасность", – объяснил он.

Москвичей призывают не выходить на лед. Взрослым напоминают о необходимости следить за детьми и питомцами вблизи водоемов.

В комплексе уточнили, что сейчас лед в районе Серебряного Бора и Карамышевской набережной имеет толщину до 15 сантиметров, на прудах в ТиНАО – до 35 сантиметров, а в заливах и поймах – от 18 до 38 сантиметров.

Специалисты на постоянной основе следят за изменением толщины, особенно это касается тех мест, где люди несанкционированно выходят на лед.

Патрулирование осуществляется на более 20 судах, средняя скорость перемещения которых составляет 50–80 километров в час. За безопасность отвечают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций.

Ранее Бирюков рассказывал, что перед весенним половодьем в Москве усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными. В частности, городские службы уже проверяют насосы в транспортных туннелях и подземных переходах.

Водохранилища Москвы в составе Москворецко-Вазузской и Волжской систем также уже готовы к половодью.



"Безопасный город": московские спасатели взяли водоемы под усиленный контроль