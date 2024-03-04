Воробьев рассказал о мерах по подготовке к паводкам в Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Из-за рекордного количества снега в Подмосковье могут произойти паводки, все русла рек и находящиеся в низине населенные пункты попали в первоочередную зону контроля. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева.

Говоря о традиционно уязвимых территориях, он заявил, что это в первую очередь касается города Луховицы.

В свою очередь, министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов добавил, что высота снежного покрова в настоящий момент составляет 75 сантиметров при норме 25 сантиметров. По его словам, запас воды в снеге – 127 миллиметров при норме 62, поэтому весеннее половодье ожидается выше нормы.

Наибольший риск потоплений есть на реках в Серпухове, Орехово-Зуеве, Луховицах, Кашире, Коломне и Можайске. Вскрытие льда прогнозируется во второй половине марта.

"То, что снега много, – всем очевидно, сантиметры не надо считать. Просьба уделить внимание руслам рек, их проходимости и тем микрорайонам в городах, что находятся в низине", – сказал Воробьев.

Вместе с тем он указал на тот факт, что не во всех местах региона есть ливневая канализация. В этой связи, подчеркнул Воробьев, по этому вопросу должны быть проведены проактивные мероприятия. Губернатор поручил вывезти снег из тех мест, где чаще всего происходят подтопления.

Как сообщил начальник управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, сейчас складывается обстановка, которая будет соответствовать 2012 и 2013 годам. Он поделился, что специалисты выявили вероятность подтопления 226 населенных пунктов. Наиболее сложная паводковая обстановка может сложиться в Дубне, Истре, Одинцове и Луховицах, заключил он.

"Существует риск подтопления 6,5 тысячи домов, 73 участков дорог и 38 городских округов, где ожидаем высокое половодье", – добавил Фирсов.

Специалисты будут контролировать три направления: выход из берегов рек, подтопление СНТ и паводок на дорогах. Во всех городских округах в настоящий момент осуществляется установка вешек, чтобы контролировать уровень подъема воды. В Подмосковье их около 500, уточнил министр.

Министерство транспорта Подмосковья продолжает готовить технику для откачки воды, расчистки кюветов, вывоза снега, создания укрепительных сооружений. Срок – с 1 марта по 1 апреля, уточнили в ходе совещания.

На следующей неделе Москву могут накрыть снегопады. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, они прогнозируются с 11 марта. Он добавил, что с юго-запада выйдет довольно активный циклон, который как раз и способен принести новую порцию снега.