Барьеры против паводка установили на двух столичных набережных

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Барьеры против весеннего паводка установили на двух набережных в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, пластиковые водоналивные барьеры появились на причале Зарядье на Москворецкой набережной и на причале "Международная выставка" на Краснопресненской набережной.

"Эти конструкции используются не первый год, они позволяют при резком повышении уровня воды предотвратить подтопление причалов и находящихся рядом подземных пешеходных переходов", – добавил он.

Размеры барьеров – 1,5 на 2 метра, а сами они представляют собой блоки из полиэтилена низкого давления, изготовленные в России. По данным заммэра, их сделали из отечественных материалов. Для лучшей устойчивости их наполнили водой, проложили гидроизоляцией и мешками с песком.

Ранее Бирюков рассказывал, что перед весенним половодьем в Москве усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными. В частности, городские службы уже проверяют насосы в транспортных туннелях и подземных переходах.

Водохранилища Москвы в составе Москворецко-Вазуской и Волжской систем также уже готовы к половодью. По данным заммэра, всего в столице работает 15 водохранилищ общей площадью 50 тысяч квадратных метров.

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