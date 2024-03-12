Пассажирская навигация заработает на Москве-реке в конце апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить причалы Москвы к открытию пассажирской навигации в конце апреля. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Работы будут проходить на 44 причалах. Сотрудники комплекса очистят их от остатков льда и снега, промоют лестничные сходы, займутся облицовкой стен и напольного покрытия. Затем они проведут пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски.

По словам Бирюкова, при необходимости будут отремонтированы гранитные и бетонные основания сооружений. Для безопасности граждан специалисты обновят разметку ограничительных линий.

"Работы на причалах продолжатся и во время навигации, до середины ноября планируется организовать мероприятия по улучшению качества судоходства, в том числе подводное обследование, углубление и очистку дна", – сказал заммэра.

В 2023 году в столице провели гидротехнические работы по очистке акваторий 11 пассажирских причалов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве запустят еще пять речных маршрутов до 2030 года. Для этого планируется задействовать почти всю акваторию Москвы-реки в границах города. Он подчеркнул, что развитие экологичного транспорта является одним из приоритетов новой транспортной программы. В связи с этим также планируется обновление прогулочного и круизного речного флота.

Мэр Москвы рассказал о планах развития речного транспорта до 2030 года