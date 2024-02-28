28 февраля, 07:11Мэр Москвы
Мэр Москвы рассказал о планах развития речного транспорта до 2030 года
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В Москве запустят еще пять речных маршрутов до 2030 года. Для этого планируется задействовать почти всю акваторию Москвы-реки в границах города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
"Сейчас в столице 12 электросудов и 12 причалов российского производства. Планируем, что к 2030 году их будет 60 и 67 соответственно. Жители смогут передвигаться быстрее и комфортнее", – добавил мэр столицы.
Собянин подчеркнул, что развитие экологичного транспорта является одним из приоритетов новой транспортной программы. В связи с этим также планируется обновление прогулочного и круизного речного флота.
Градоначальник напомнил, что первый в мире круглогодичный маршрут речных электросудов был открыт 20 июня 2023 года, а второй начал работу осенью того же года.
Ранее глава столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе Иван Щербаков рассказал о запланированных работах по капитальному ремонту причала Сити – Центральный на Пресненской набережной.
По его словам, дно вдоль причала укрепят, а подсобные помещения отремонтируют. Все работы будут выполнены за 4,4 месяца.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что с момента запуска речного электротранспорта в Москве им воспользовались свыше 450 тысяч пассажиров. 500-тысячного пассажира Дептранс столицы планирует порадовать эксклюзивным подарком.
Собянин: число маршрутов речного транспорта к 2030 году увеличится до семи
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