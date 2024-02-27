Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о новых видах общественного и личного транспорта в Москве. В 2023 году в городе возродили регулярный речной транспорт, отметил мэр столицы на своем сайте.

По словам градоначальника, к 2030 году планируется увеличить с 2 до 7 количество маршрутов, а число поездок – с 3,5 тысячи до 24,3 тысячи в сутки. Также в городе начнут обновление прогулочного речного флота с заменой дизельных судов на современные электрические.

"Сегодня электромобили составляют лишь 0,2% автомобильного парка Москвы. Одно из направлений программы развития транспортного комплекса Москвы – поддержка экологических автомобилей отечественного производства", – продолжил Собянин.

Правительство столицы планирует стимулировать формирование развитой сети зарядных станций в городе для массового использования электромобилей. Число таких станций вырастет до 30 тысяч в 2030 году.

Ранее стало известно, что более тысячи улучшений для комфортного движения реализуют в Москве в этом году. Речь, в частности, идет о новых парковочных местах, пешеходных переходах, дополнительных полосах.

В январе уже обустроили 1 307 парковочных мест, дополнительную полосу на пересечении улиц Лукинской и Чоботовской для увеличения пропускной способности перекрестка на 11%.

"Актуальный репортаж": льготы и инфраструктура для электромобилей в Москве