Коммунальный флот Москвы начали готовить к открытию речной навигации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Коммунальный флот столицы, занимающийся очисткой Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию речной навигации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба – коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие суда", – передает слова Бирюкова телеграм-канал столичного городского хозяйства.

После открытия навигации суда будут ежедневно собирать мусор с поверхности воды, ликвидировать загрязнения и убирать иловый осадок.

Сейчас специалисты проверяют техническое состояние судов, а также при необходимости ремонтируют их и производят замену двигателей. Кроме того, на объектах проверяется насосное оборудование, меняются жидкости и другие расходные материалы.

После проверки в столице организуют ходовые испытания судов. Это потребуется для того, чтобы оценить их готовность к открытию речной навигации.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что два ледокола коммунального флота Мосводостока "Риф" и "Норд" осуществляют ежедневный патруль Москвы-реки. Это необходимо для того, чтобы освободить речную поверхность от ледового покрытия. Благодаря работе ледоколов электросуда могут беспрепятственно перевозить пассажиров по реке.

