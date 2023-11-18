Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 110 судов в день курсировали по Москве-реке в период летней навигации, а наибольшее количество, которое было зафиксировано за день – 174 судна, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Это на 19% больше, чем годом ранее. При этом количество нарушений снизилось – за сезон судовладельцам выписали 75 штрафов и постановлений. В ЦОДД подчеркнули, что хотя летний сезон завершен, безопасность акватории круглосуточно продолжают контролировать операторы речного ситуационного центра.

В этом сезоне была создана служба пассажирского сервиса на причалах. За время работы специалисты помогли посетителям более 340 тысяч раз. В приложение "Московский транспорт" добавили два маршрута электросудов: "Киевский – Сердце Столицы" и "ЗИЛ – Печатники".

Всего за период летней навигации водный патруль прошел 13 тысяч километров, сделав более 200 выходов за дежурство. Свыше 129 тысяч подходов сделали суда к причалам. Более 664 тысяч раз пассажиры посмотрели расписание в приложении "Московский транспорт" и более 14 тысяч раз купили билеты.

Ранее Сергей Собянин заявил, что москвичи и гости столицы в этом сезоне летней навигации совершили 2,2 миллиона поездок на круизном и прогулочном флоте города. Это на 22% больше по сравнению с показателями прошлого года.

Он напомнил, что Северный речной вокзал открылся после реконструкции в 2020 году, а Южный – в конце апреля 2023 года. За летний сезон навигации их посетили почти 2,4 миллиона человек. Собянин уточнил, что после закрытия летней навигации часть прогулочного флота продолжит курсировать и зимой. В частности, работать будут маршруты электросудов.

"Техно": как будут передвигаться электрические речные трамвайчики по замерзшей Москве-реке