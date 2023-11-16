Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москвичи и гости столицы в этом сезоне летней навигации совершили 2,2 миллиона поездок на круизном и прогулочном флоте города. Это на 22% больше по сравнению с показателями прошлого года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, таких результатов удалось достичь благодаря комплексному подходу к развитию инфраструктуры и организации работы речного транспорта.

Так, продолжил мэр, Северный речной вокзал открыли в 2020 году, а Южный – в конце апреля текущего года. За летний сезон навигации их посетили почти 2,4 миллиона человек.

Градоначальник отметил, что от вокзалов можно отправиться в круизы до 30 крупных городов и туристических центров страны. Кроме того, в столице есть два регулярных маршрута электросудов, добавил он.

Собянин подчеркнул, что 16 ноября летний сезон речной навигации закроется, но часть прогулочного флота будет курсировать и зимой. В частности, работать будут маршруты электросудов.

Ранее сообщалось, что новые электротрамваи, которые доставили с верфи под Петербургом, скоро пополнят пассажирский флот и начнут работать на регулярных речных маршрутах Москвы. Будущие электросуда назвали в честь городских рек – "Серебрянка", "Шмелевка", "Люблинка" и "Кузнецовка".

Известно, что после необходимых ходовых и швартовых испытаний транспорт выйдет на регулярный маршрут.

Пассажирские причалы в Москве подготовили к зиме