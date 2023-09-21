Пассажиры совершили более 200 тыс поездок на речном электротранспорте с момента запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиры совершили свыше 200 тысяч поездок на регулярном речном электротранспорте с момента его запуска. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что за три месяца работы электросуда выполнили более 5,5 тысячи рейсов и прошли почти 40 тысяч километров. Самым популярным причалом стал Киевский, 40% отправлений совершено оттуда.

"Популярность первого регулярного речного маршрута растет. Постепенно все больше пассажиров будут использовать электрические суда как городской транспорт", – заявил исполняющий обязанности заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что по поручению Сергея Собянина готовится к запуску второй маршрут. Удобство и комфорт нового вида транспорта смогут оценить жители юга и юго-востока столицы. Ликсутов добавил, что московские электросуда являются лучшими в мире по инновациям, качеству и с технологичной точки зрения.

Первый круглогодичный маршрут речного электротранспорта заработал в Москве 20 июня 2023 года. Сейчас на пути следования электросудов действует шесть причалов: Киевский, Трехгорный, Сити-Центральный, Сити-Багратион, Кутузовский и Сердце Столицы.

В сентябре Ликсутов сообщил, что столичные власти разрабатывают еще три новых маршрута электросудов, в общей сложности их будет пять. По его словам, электросуда пользуются популярностью у горожан: в любое время, за исключением утренних часов, они заполнены полностью.

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