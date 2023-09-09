Еще три маршрута электросудов разрабатывают в Москве – Ликсутов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские власти разрабатывают еще три новых маршрута электросудов, в общей сложности их будет пять. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу Москва 24.

"У нас в проработке еще три маршрута. <...> Все дальнейшие шаги в этой части будем очень детально обсуждать с москвичами, давать им возможность откорректировать наши планы и маршруты", – рассказал вице-мэр.

По его словам, запущенным этим летом первым регулярным речным маршрутом воспользовались уже 150 тысяч пассажиров. Электросуда пользуются популярностью у горожан: в любое время, за исключением утренних часов, они заполнены полностью.

Первый круглогодичный маршрут речного электротранспорта заработал в Москве 20 июня 2023 года. Сейчас на пути следования электросудов действует шесть причалов: Киевский, Трехгорный, Сити-Центральный, Сити-Багратион, Кутузовский и Сердце Столицы.



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