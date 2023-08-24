Девять электросудов будут курсировать на втором речном маршруте в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Девять электросудов будут перевозить пассажиров на будущем втором регулярном маршруте по Москве-реке, который протянется от Печатников до территории ЗИЛа. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Второй регулярный речной маршрут <...> мы планируем открыть до конца 2023 года. Сейчас занимаемся подготовкой необходимой инфраструктуры. <...> Всего на втором регулярном маршруте поэтапно заработают девять электросудов", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Отмечается, что протяженность маршрута составит девять километров. Одной из конечных его точек станет причал ЗИЛ, который благодаря строительству поблизости новой и жилой недвижимости должен стать крупным городским центром притяжения.

К настоящему времени на маршруте установлено уже пять причалов: ЗИЛ, Южный речной вокзал, Автозаводской мост на Новоданиловской набережной, Кленовый бульвар на Нагатинской набережной и Нагатинский Затон в районе Корабельной улицы. Еще один причал – Печатники – планируется установить в ближайшее время.

Ранее стало известно, что с момента запуска 20 июня первого регулярного речного маршрута, который протянулся от Киевского вокзала до Шелепихинской набережной, москвичи и гости столицы совершили на электросудах свыше 135 тысяч поездок. Самой популярной точкой отправления остается причал Киевский.



Новое электросудно вышло на маршрут по Москве-реке