Более 135 тысяч поездок совершили пассажиры электросудов за два месяца работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиры совершили более 135 тысяч поездок с момента запуска первого регулярного маршрута электросудов по Москве-реке. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Всего с 20 июня было выполнено 3,5 тысячи рейсов и пройдено электросудами 25 тысяч километров. Самой популярной точкой отправления по-прежнему остается причал Киевский, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По мере готовности инфраструктуры мы будем поэтапно добавлять новые остановки на первом регулярном речном маршруте. Кроме того, до конца года планируем запустить второй маршрут. Он улучшит транспортную доступность районов юга и юго-востока столицы", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

До этого в столицу прибыли пять новых плавучих причалов и четыре электросудна. Причалы изготовили в Перми, они сделаны из высокопрочной стали. А электрические речные трамваи произвели в Санкт-Петербурге с использованием технологии лазерной сварки, что обеспечивает их долговечность.



Еще три плавучих причала установили в Москве