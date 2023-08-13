Ликсутов рассказал, как работает система адаптивного освещения электросудов в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В салоне каждого электросудна установлено 32 светодиодных светильника, которые источают равномерный свет. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на официальном сайте мэра.

По словам Ликсутова, адаптивная система освещения позволяет регулировать яркость и цветовую температуру в зависимости от времени суток. Это создаст на борту атмосферу уюта и поднимет настроение москвичам.

"Система адаптивного освещения уже успешно применяется в современных транспортных средствах, эксплуатируемых в Москве. Кроме того, корпуса судов оснащены 23 светодиодными лентами длиной пять метров. Они подчеркивают уникальность электросудов и делают их заметными в городском пространстве. Мы уверены, что это инновационное решение положительно повлияет на настроение и комфорт пассажиров", – отметил Максим Ликсутов.

В электросудах есть возможность включения холодного и теплого света. Это создает благоприятную атмосферу в салоне и положительно сказывается на настроении пассажиров.

Первый круглогодичный маршрут речного электротранспорта открылся в Москве 20 июня 2023 года. Сейчас на пути следования электросудов действует шесть причалов: Киевский, Трехгорный, Сити-Центральный, Сити-Багратион, Кутузовский и Сердце Столицы. Маршрут планируется постепенно продлевать по мере готовности инфраструктуры.