Путин поручил проработать вопрос использования автономных судов на реках Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин поручил проработать вопрос организации автономного судоходства на столичных реках. Ответственными назначены правительства РФ и Москвы. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

Отмечается, что доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря 2023 года. Также президент поручил правительству обеспечить возможность использования на водном транспорте электронных билетов и при необходимости внести изменения в законодательство РФ. Доклад ожидается до 1 ноября текущего года.

Путин и Сергей Собянин запустили первые речные электросуда на Москве-реке 20 июня. Они ходят по маршруту от Киевского вокзала до причала на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце Столицы".

Стоимость одной поездки составляет 150 рублей в будние дни и 300 рублей – в выходные. Тариф будет действовать до 31 августа. С 1 сентября все поездки на судах будут стоит 150 рублей.

Речные трамвайчики набрали популярность в Москве