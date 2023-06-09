Дептранс Москвы утвердил тарифы для речных электросудов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пассажиры столичных электросудов смогут оплатить свои поездки при помощи бесконтактных банковских карт, "Тройки", через телефоны Android с функцией NFC и оплатой по биометрии. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Отмечается, что стоимость одной поездки составит 150 рублей в будние дни и 300 рублей – в выходные. Тариф будет действовать до 31 августа. С 1 сентября все поездки на судах будут стоит 150 рублей.

Билет "Единый" с безлимитными поездками на 90 и 365 дней позволит москвичам ездить по городу на электросудах бесплатно, так как поездки уже включены в абонемент. Один ребенок до семи лет также может прокатиться по реке бесплатно, но в сопровождении взрослого.

В Дептрансе подчеркнули, что карта москвича не действует на данный вид транспорта.

"Специально к запуску речных маршрутов мы разработали новый дизайн турникетов. Они будут короче и тоньше аналогов из метро. Маршруты электросудов будут полностью интегрированы в единую систему московского транспорта", – сообщили в ведомстве.

Каждое судно вмещает в себя до 50 пассажиров, есть места для маломобильных граждан. На палубе были установлены места для крепления велосипедов, добавили в Дептрансе.

"Кстати, электросуда и плавучие причалы – это полностью российская разработка, аналогов которым нет нигде в мире", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что еще шесть электросудов были привезены в столицу. Перед прибытием специалисты закончили внутреннюю отделку, подключили оборудование, настроили приборы и системы.

Кроме многочисленных внутренних испытаний, электросуда будет принимать комиссия Российского Классификационного общества. По результатам итоговых проверок суда внесут в соответствующий реестр, после они будут официально считаться новым видом передвижения.



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