Путин и Собянин запустили первый в мире регулярный речной маршрут на электротранспорте

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Владимир Путин и Сергей Собянин во время посещения Северного речного вокзала запустили первые электрические речные трамвайчики на Москве-реке.

"В добрый час, в добрый путь", – сказал Путин, после чего первый речной трамвайчик начал движение по Москве-реке с причала от Киевского вокзала.

Собянин доложил президенту РФ о работе по реабилитации акватории Москвы-реки. В частности, столичный градоначальник рассказал российскому лидеру о благоустройстве набережных и очистке акватории. Как уточнил мэр, за последние годы власти благоустроили 65 километров набережных, а также очистили акваторию Москвы-реки от мастодонтов.

Отмечается, что маршрут свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы". Длина маршрута составляет 6,5 километра. В зоне притяжения маршрута проживают порядка 800 тысяч человек.

Отмечается, что запуск движения электросудов является уникальным проектом не только для Москвы и России, но и в мировой практике. Это первый круглогодичный современный водный транспорт полностью на электрическом ходу, говорится в сообщении.

Кроме того, как добавил Собянин, в ближайшие годы в Москве запустят еще три маршрута речных трамвайчиков. Второй регулярный маршрут планируется открыть от Автозаводского моста до Печатников. Его длина составит 13 километров, а в зоне протяженности будут проживать 700 тысяч человек. Ожидается, что маршрут запустят в четвертом квартале этого года.

Мэр добавил, что в столице возродили Речное Золотое кольцо, которое, как считает Собянин, станет одним из самых популярных маршрутов среди туристов и москвичей.

"Речное Московское Золотое кольцо, которое было создано в 59 году. Пароходы двигались с Северного речного вокзала, проходили по Золотому Речному кольцу и возвращались обратно в Москву на Южный речной вокзал", – сказал он.

По его словам, "это единственный в мире такой маршрут, когда из города по реке выезжаешь, проезжаешь там почти неделю и снова на этом же пароходе возвращаешься, не дублируя маршрут по кольцу города".

Ранее сообщалось, что Дептранс Москвы утвердил тарифы для речных электросудов. Отмечается, что стоимость одной поездки составит 150 рублей в будние дни и 300 рублей – в выходные. Тариф будет действовать до 31 августа. С 1 сентября все поездки на судах будут стоит 150 рублей.

Билет "Единый" с безлимитными поездками на 90 и 365 дней позволит москвичам ездить по городу на электросудах бесплатно, так как поездки уже включены в абонемент. Ребенок до семи лет также может прокатиться по реке бесплатно, но в сопровождении взрослого.

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