09:42Город
Испытания электросудна "Пресня" начались в Москве
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем подготовку к запуску регулярного речного транспорта. Сейчас испытания проходит новое электросудно "Пресня" – мы проверяем качество постройки, работу всех систем на воде, тестируем в условиях холода. В приоритете – безопасность людей", – сказал он.
По словам Ликсутова, суда начнут перевозить первых пассажиров только после прохождения всех необходимых проверок в рамках испытаний. Новое электросудно уже прошло технический контроль и проверку водонепроницаемости корпуса. Швартовые и ходовые испытания позволят оценить общее качество постройки "Пресни", работу систем безопасности, ходовые качества и работу оборудования в процессе навигации.
Ранее Сергей Собянин протестировал первое в столице электрическое судно для пассажирских перевозок по Москве-реке. Он отметил, что в тестовом режиме электросуда планируется запустить уже к началу сезона летней навигации 2023 года.
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