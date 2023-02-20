Испытания электросудна "Пресня" начались в Москве

Испытания нового электросудна "Пресня" стартовали на Москве-реке в рамках подготовки к запуску регулярного речного транспорта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем подготовку к запуску регулярного речного транспорта. Сейчас испытания проходит новое электросудно "Пресня" – мы проверяем качество постройки, работу всех систем на воде, тестируем в условиях холода. В приоритете – безопасность людей", – сказал он.

По словам Ликсутова, суда начнут перевозить первых пассажиров только после прохождения всех необходимых проверок в рамках испытаний. Новое электросудно уже прошло технический контроль и проверку водонепроницаемости корпуса. Швартовые и ходовые испытания позволят оценить общее качество постройки "Пресни", работу систем безопасности, ходовые качества и работу оборудования в процессе навигации.

Ранее Сергей Собянин протестировал первое в столице электрическое судно для пассажирских перевозок по Москве-реке. Он отметил, что в тестовом режиме электросуда планируется запустить уже к началу сезона летней навигации 2023 года.

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