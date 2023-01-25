Третье электрическое судно "Сетунь" начали тестировать на Москве-реке

Фото: transport.mos.ru

На Москве-реке приступили к тестированию третьего электрического судна "Сетунь". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Тестирование запущено в преддверии запуска регулярного речного транспорта. Период испытаний может достигать полугода. Уточняется, что будущий маршрут третьего судна будет пролегать от парка "Фили" до Киевского вокзала.

"Регулярные речные перевозки с пассажирами могут быть запущены только после прохождения всех проверок, когда мы убедимся в полной безопасности судов", – уточнил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также он рассказал о планах запустить электросуда в тестовом режиме после открытия навигации.

В департаменте отметили, что в рамках тестирования судна проверяется его надежность и безопасность. Специалисты проводят диагностику конструкции корпуса на соответствие чертежам и подводной части, управления и швартовки. Также в ходе проверки выясняется, как судно ведет себя в холодное время, в условиях колотого льда.

Ранее Сергей Собянин протестировал первое в столице электрическое судно для пассажирских перевозок по Москве-реке. Он отметил, что перед запуском электрического речного транспорта в Москве потребуется провести испытания. В тестовом режиме электросуда планируется запустить уже к началу сезона летней навигации 2023 года.

Тестирование третьего электросудна началось в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!