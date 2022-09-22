Около 10 тыс людей перевезли теплоходы с Южного речного вокзала Москвы за 2022 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 10 тысяч людей перевезли теплоходы с Южного речного вокзала Москвы за 2022 год, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора Мосгортранса Николая Асаула.

"В этом году с начала навигации теплоходы совершили около 100 рейсов, перевезли почти 10 тысяч пассажиров", – отметил он.

По словам Асаула, в настоящее время идет большой ремонт Южного речного вокзала. Гендиректор Мосгортранса уточнил, что после обновления причалов можно будет отправиться и по другим направлениям – например, в Нижний Новгород, Ярославль и Пермь.

"После открытия он станет новым местом притяжения горожан. Специалисты восстановят главное здание, благоустроят набережную", – рассказал Асаул.

Ранее сообщалось, что в столице запустили новый речной маршрут "Лужники". Отмечалось, что он работает в тестовом режиме. На речной прогулке можно полюбоваться видами на парк "Зарядье", "Лужники" и Нескучный сад, уточнил Ликсутов.

Кроме того, в Москве запустят восемь электрических судов в 2023 году. По словам Ликсутова, суда они будут курсировать по первому постоянному маршруту "Парк "Фили" – "Киевский".

