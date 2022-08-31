Новый речной прогулочный маршрут заработал в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице появился новый речной прогулочный маршрут "Лужники", который проходит через достопримечательности города, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Отмечается, что пока маршрут работает в тестовом режиме. На речной прогулке можно полюбоваться видами на парк "Зарядье", "Лужники" и Нескучный сад.
"С появлением онлайн-сервиса для судовладельцев город сам разрабатывает маршруты, а также следит за порядком на реке. Мы хотим, чтобы экскурсионные прогулки запоминались, поэтому с борта теплоходов можно увидеть главные достопримечательности Москвы, среди которых Кремль, храм Христа Спасителя, памятник Петру Первому и многие другие", – приводятся слова Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что благодаря новой электронной платформе для судовладельцев в городе появились девять речных экскурсионных программ. Судовладельцы закрепляют за собой график работы маршрута в личном кабинете.
Все желающие могут купить билеты на речные прогулки онлайн. Также оплатить поездку можно картой "Тройка", наличными или банковской картой в кассах и борту судна.
Ранее стало известно, что с начала июля от Северного речного вокзала в Москве отправились более 100 теплоходов. Ликсутов рассказал, что его причалы приняли и отправили в круиз более 40 тысяч пассажиров. Для удобства путешественников на территории вокзала работают бесплатные электрокары, которые доставляют пассажиров и багаж к судам.
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