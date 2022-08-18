Билеты на речной транспорт теперь можно купить через приложение "Метро Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В приложении "Метро Москвы" теперь можно покупать билеты на речной транспорт, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Пользователи могут выбрать из 11 предложенных маршрутов: семь прогулочных, три банкетных и один маршрут-переправу. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что введение новых вариантов для удаленной покупки билетов позволяет сделать речной транспорт еще более удобным для пассажиров.

"С помощью мобильного приложения "Метро Москвы" ‎пассажиры могут заранее построить маршрут и сэкономить время на оплате проезда. Каждый месяц более 1,5 миллиона людей пользуются удобными сервисами приложения московского метро", – добавил он.

Москвичам и гостям столицы предлагаются следующие прогулочные маршруты:

"Северный";

"Коломенский";

"Круговой";

"Центральный";

"Исторический";

"Серебряный бор";

"Северный речной вокзал – Химки".

Также можно воспользоваться переправой от Северного речного вокзала до причала Захарково. Узнать подробнее о каждом маршруте можно на сайте

Ранее стало известно, что с начала июля от Северного речного вокзала в Москве отправились более 100 теплоходов. Ликсутов рассказал, что его причалы приняли и отправили в круиз более 40 тысяч пассажиров. Для удобства путешественников на территории вокзала работают бесплатные электрокары, которые доставляют пассажиров и багаж к судам.

Он также добавил, что в 2022 году после реконструкции в Москве откроется Южный речной вокзал. В июле с территории вокзала в плавание отправились более 1,5 тысячи пассажиров.

