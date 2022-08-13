Первые электрические речные суда привезут из Санкт-Петербурга в Москву

В Москву из Санкт-Петербурга будут доставлены первые электрические речные суда. Путь сухогрузного теплохода займет около 7 дней.

Его путь лежит через Неву, Ладожское и Онежское озера, Волго-Балтийский канал, Рыбинское водохранилище, после чег он пойдет по Волге и каналу имени Москвы.

Специалисты проведут внешнюю и внутреннюю отделку четырех трамваев. До конца года они будут эксплуатироваться в тестовом режиме. После этого речной транспорт выйдет на регулярный речной маршрут "Фили – Киевский вокзал". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.