Сотрудников газеты "Известия" задержали в Эстонии

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Корреспондента Ксению Солдатову и оператора Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии. Об этом сообщает газета "Известия", сотрудникам которой являются журналисты.

Отмечается, что Солдатова и Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин, когда к ним подошли полицейские. Правоохранители сняли журналистов с поезда и отвезли в отдел полиции.

По данным газеты, в чем обвиняют корреспондента и оператора пока неизвестно.

"Задержанные сотрудники посещали страну как туристы. Вместе с тем журналисты не смогли проигнорировать последние события, которые происходили в Эстонии", – говорится в сообщении.

В телеграм-канале газеты отметили, что журналисты хотели подготовить материалы об ограничении выдачи виз россиянам и лишении танка Т-34 статуса памятника.

В "Известиях" сообщили, что позже представители миграционных служб забрали у журналистов телефоны.

Ранее МИД Эстонии заявил о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. Глава ведомства Урмас Рейнсалу сказал, что ограничения не коснутся сотрудников диппредставительств в Эстонии и членов их семей, а также водителей трансграничных фур и автобусов, имеющих право свободного передвижения по законам Евросоюза.

