В МИД РФ заявили, что в Прибалтике формируются неофашистские государства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Прибалтике формируются государства неофашистской природы, культивирующие ненависть ко всему русскому, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что в Литве, Латвии и Эстонии "продолжает набирать обороты неонацистская вакханалия", а также привела конкретные примеры подобных действий.

"Фактом является формирование на ближних рубежах России, по сути, неофашистских государств, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому", – сказала Захарова.

По ее словам, события на Украине наглядно демонстрируют, к каким последствиям приводит такая государственная политика.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва рассматривает заявление сейма Латвии о признании РФ страной – спонсором терроризма в качестве очередного проявления русофобии. По мнению ведомства, такое решение противоречит действующему международному праву, оно нарушает принцип суверенного равенства государств.

