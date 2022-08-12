В МИД РФ заявили, что в Прибалтике формируются неофашистские государства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Прибалтике формируются государства неофашистской природы, культивирующие ненависть ко всему русскому, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Она отметила, что в Литве, Латвии и Эстонии "продолжает набирать обороты неонацистская вакханалия", а также привела конкретные примеры подобных действий.
"Фактом является формирование на ближних рубежах России, по сути, неофашистских государств, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому", – сказала Захарова.
По ее словам, события на Украине наглядно демонстрируют, к каким последствиям приводит такая государственная политика.
Ранее в МИД РФ заявили, что Москва рассматривает заявление сейма Латвии о признании РФ страной – спонсором терроризма в качестве очередного проявления русофобии. По мнению ведомства, такое решение противоречит действующему международному праву, оно нарушает принцип суверенного равенства государств.
Латвия объявила РФ поддерживающим терроризм государством
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