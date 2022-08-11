Сейм Латвии признал Россию страной – спонсором терроризма

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Парламент Латвии принял решение объявить Россию "государством, поддерживающим терроризм", а также призвал Евросоюз остановить выдачу виз россиянам и гражданам Белоруссии, сообщается на сайте сейма.

Согласно опубликованному заявлению, Россия признана государством, поддерживающим терроризм, а ее действия в отношении населения Украины – терроризмом.

Кроме того, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что жителям страны с гражданством РФ больше не будут выдавать виды на жительство, после получения российского паспорта им необходимо покинуть территорию Латвии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на инициативу парламентариев Латвии признать Россию террористическим государством.

Она назвала данное предложение очередной враждебной акцией, которая "вполне укладывается в развязанную Ригой антироссийскую истерику". Захарова также рекомендовала Латвии подумать о губительных последствиях подобных провокационных заявлений.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

