Шведский парламент поднял вопрос о признании РФ страной – спонсором терроризма

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Депутат парламента Швеции Маркус Вихель направил главе МИД страны Анн Линде письмо с вопросом о признании России террористическим государством. Об этом сообщает RT.

Ранее парламент Литвы объявил РФ страной – спонсором терроризма.

"Как министр оценивает инициативы США и Литвы? Можем ли мы ожидать от министра инициирования аналогичных решений в Швеции, ЕС или на каких-то международных площадках?" – отметил депутат.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал инициатором подобных идей Соединенные Штаты, так как РФ является одним из немногих государств, которые противостоят диктату США и сохранению монополярного мира.

"Как мы понимаем, свое предназначение он (Маркус Вихель. – Прим. ред.) видит в том, чтобы продвигать американские идеи в Европе. Конечно, нельзя говорить, что такие инициативы исходят от всей Швеции. Они исходят от фигур, которые ставят американские стратегии выше национальных интересов", – прокомментировал он слова шведского депутата.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к руководству США с призывом признать Россию спонсором терроризма. Он также рассказал, что известил об этом другие страны G7.

Слухи о том, что Штаты могут включить РФ в список пособников террористов, куда входят КНДР, Иран и Судан, появились еще в конце апреля. Отмечалось, что Вашингтон рассматривает данную меру как инструмент для привлечения Москвы к ответственности за ситуацию вокруг Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала спекуляции на этом вопросе пропагандистским ходом США. По ее словам, он нужен для того, чтобы настроить против России государства, которые еще не отвернулись от нее.

