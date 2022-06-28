Макрон отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма

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Франция не станет признавать Россию страной-спонсором терроризма. Об этом по итогам саммита "Большой семерки" заявил президент республики Эммануэль Макрон.

"Франция не следует этой методике. Мы говорим о военном преступлении, квалификация принадлежит судьям", – цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что Париж отправил на Украину группу следователей, которая займется выяснением обстоятельств преступлений, якобы совершенных российскими военными.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к руководству США с призывом признать Россию спонсором терроризма. Он также рассказал, что известил об этом другие страны G7.

Слухи о том, что Штаты могут включить РФ в список пособников террористов, куда входят КНДР, Иран и Судан, появились еще в конце апреля. Отмечалось, что Вашингтон рассматривает данную меру как инструмент для привлечения Москвы к ответственности за ситуацию вокруг Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала спекуляции на этом вопросе пропагандистским ходом США. По ее словам, он нужен для того, чтобы настроить против России государства, которые еще не отвернулись от нее.

